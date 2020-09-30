— Я не предлагал Виктора Васина. Может быть, ему таксист предлагал, когда домой подвозил. Знаете, как в футболе появились посредники, так ими стали являться все, кому не лень, — рассказал агент в интервью "СЭ".
Минасов призвал спросить у ЦСКА, не предлагали они игрока другим командам.
Ранее экс-наставник подмосковных "Химок" Дмитрий Гунько заявил, что клуб отказался от услуг Виктора Васина, так как перед его кандидатурой стояли ещё два защитника, которые были выше классом.
В текущем сезоне 31-летний футболист провёл два матча в чемпионате России.
Агент Васина: я не предлагал его услуги "Химкам". Может быть, Гунько таксист предлагал
Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Виктора Васина, заявил, что услуги футболиста не предлагались подмосковным "Химкам".
Фото: ПФК ЦСКА
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