— Я вижу прогресс. Арбитры в поле начали меньше ошибаться, чем в прошлом сезоне. В прошлом сезоне за первые 9 туров было 46 ключевых ошибок, в этом – 37. Количество ошибок сократилось на 20%. Было множество вмешательств со стороны ВАР, когда ошибки были исправлены. В прошлом сезоне в первых 9 турах их было 40, а в этом – 19, — рассказал Дюков в интервью Sport24.
Дюков отметил, что ситуацию с ошибками помог исправить видеопомощник арбитра (VAR). Он добавил, что к нему есть вопросы, а его работа пока не устраивает высшие чины российского футбола.
Дюков считает, что ошибки полностью невозможно исключить, но уверен, что они должны работать так, что бы в каждом туре было не больше одной ключевой ошибки, но при этом отмечает, что скандалов в РПЛ стало меньше.
Дюков рассказал, на сколько процентов сократилось количество ошибок у арбитров по сравнению с прошлым сезоном
Президент РФС Александр Дюков дал оценку судейству в российском футболе.
Фото: Дмитрий Голубович/Чемпионат
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