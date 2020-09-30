29-летний защитник впервые был вызван в сборную России на матчи Лиги Наций.
Сообщается, что помимо интереса из России, футболиста хотят подписать "Ганновер" и "Гамбург", сам футболист хочет остаться в Европе.
В текущем сезоне Жиров провёл два матча во второй Бундеслиге.
Источник: "СЭ" .
Жиров интересен двум клубам РПЛ
Защитник "Зандхаузена" Александр Жиров попал в сферу интересов российских клубов.
Фото: Getty Images
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