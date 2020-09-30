В "Тамбове" подтвердили переход Обухова в "Ростов"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил, что нападающий команды Владимир Обухов перейдет в "Ростов".
Фото: ФК "Тамбов"
- Да, Володя переходит в "Ростов". Трансферная сумма? Она нормальная. В четверг всё решится окончательно, - цитирует Худякова "Матч ТВ".

Сообщалось, что 28-летний футболист подпишет контракт на три года, а его зарплата с 800 тысяч рублей в месяц в "Тамбове" увеличится до 1,5 миллиона. Контракт будет подписан завтра, 1 октября.

В текущем сезоне футболист не отметился результативными действиями в девяти матчах РПЛ. Всего в 40 матчах за "Тамбов" Обухов забил 12 голов и отдал четыре голевые передачи.

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Теги: Тамбов Ростов Обухов Российские трансферы Худяков
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