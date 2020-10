Анна Семак объяснила, почему её муж — мужчина мечты

View this post on Instagram

МУЖЧИНА МЕЧТЫ. Когда мне плохо, едва соприкасаясь губами, ты вдыхаешь в мою истерзанную душу новую жизнь, и я проживаю ее с чистого листа, выбирая тебя снова и снова... Лежу в холоднои?, пожухлои? траве, дышу осенним небом и ощущаю как из меня вынимают позвоночник. Разрешаю себе провалиться в это состояние только один раз, только сегодня, спрятавшись ото всех у воды. Стемнеет, и я растворюсь в дрожащеи? ряби канала, но мне ли не знать, что коснувшись дна, восстае?шь из пепла, обретая себя заново - еще? более сильнои?, неуязвимои?, непотопляемои?. Я крепко стою на ногах, но твое присутствие рядом дае?т мне ощущение, что если, закрыв глаза, упаду с обрыва, ты всегда пои?маешь меня. Когда мы сегодня встретились, ты еще? ничего не успел сказать, я только почувствовала твое? приближение сзади и приятное тепло, растекающееся по телу, позволило убедиться, что я жива, позвоночник на месте. Я все время думаю о тебе... Мне нужен был человек, которыи? сможет положить меня на лопатки, приручить, увлечь за собои? в свои? тонкии?, богатыи? смыслами мир. Кто будет сильнее меня. Ты оказался именно таким. Я подчинилась и, затаив дыхание, училась тебе доверять. Сильныи? мужчина - мои? фетиш. Умныи? - моя страсть. Гениальныи? - контрольныи? выстрел в голову. Знаю, что где бы не оказалась - ночью в пустыне Аризоны, в диких условиях на высоте 4.600 в Гималаях, в аэропорту, когда на нас с детьми напал пьяныи? человек, я позвоню и услышу твои? тихии?, всегда спокои?ныи?, уверенныи? голос: «Ты где? Стои? где стоишь. Сеи?час приеду.» Приеду, прилечу, доползу, пришлю помощь - неважно. Я крепко держу тебя за руку, даже если физически далеко. Мне нравится, что оставаясь вдвое?м, несмотря ни на какие разногласия, разность интересов, мы мгновенно синхронизируемся, как два аи?фона, забывая, что не вчера познакомились... Вместе мы генерируем такую энергию, от которои? могут работать скоростные электропоезда. Вместе мы выбираем использовать эту энергию во благо. Мужчина мечты никогда не раскроет моих секретов и наших общих интимных таи?н, потому что он умныи? и благородныи?. Для меня бесценно, что мои? любимыи? человек ни за что не оскорбит женщину. (Продолжение в карусели)