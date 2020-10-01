Аренда Александра Ломовицкого прекращена, 22-летний полузащитник возвращается в "Спартак".
Футболист провел в составе "Химок" 8 матчей, на его счету 2 забитых гола.
"Спартак" с 20 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице после 9 сыгранных туров. "Химки" набрали 6 очков и находятся на 14 месте, в зоне стыковых матчей. В последней игре красно-черные одержали свою первую победу в РПЛ - 1:0 над "Динамо", единственный гол забил Ломовицкий.
Химки объявили о возвращении Ломовицкого в "Спартак"
Официальный сайт "Химок" сообщил о расторжении арендного соглашения с полузащитником Александром Ломовицким.
Фото: "Чемпионат"
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