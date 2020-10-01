Наставник "Зенита" Сергей Семак высказал свое мнение о борьбе за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.
Семак считает, что борьба за золотые медали чемпионата будет долгой.
- Интуиция подсказывает мне, что в этом сезоне всё будет сложнее. Усиливается ЦСКА, усиливается "Спартак", хорошо выступают "Краснодар" и "Локомотив". Все они будут бороться за чемпионство, как и все последние годы, - предположил Сергей Семак.
После девяти сыгранных туров в РПЛ двоевластие: "Зенит" и "Спартак" набрали по 20 очков, в следующем туре соперников ждет очная встреча в Москве. У "Ростова", занимающего третью строчку, 17 очков, у идущих следом в таблице ЦСКА и "Сочи" - по 16, у "Локомотива" и "Краснодара" - по 15.
Семак о борьбе за чемпионство: в этом сезоне все будет сложнее
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о сложности борьбы за титул чемпиона России в этом сезоне.
Фото: РПЛ
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