"Спартак" проявляет интерес к 22-летнему бразильскому хавбеку. По данным источника, стороны вступили переговоры, однако о заключении сделки говорить еще очень рано.
В текущем чемпионате Дании Эвандер в составе "Мидтьюлланна" провел три матча.
Источник: твиттер журналиста Фабио Алейшу
"Спартаку" интересен бразильский хавбек
Полузащитник "Мидтьюлланна" Эвандер может перебраться в Россию.
Фото: ФК "Мидтьюлланн"
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