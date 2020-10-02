"На стороне "Спартака" есть эмоции, есть тот факт, что команда сейчас лидер, играет дома, но у "Зенита" класс исполнителей выше. Раззабивался Дзюба.
Для "Спартака" это шанс побороться за чемпионство, потому что у других начнутся еврокубки. Ничья будет для "Спартака" неплохим результатом", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, что Мостовой защищал цвета "Спартака" с 1987 по 1991 год. В составе "красно-белых" он забил 34 гола.
Встреча "Спартака" и "Зенита" начнется сегодня, 3 октября, в 19:00 по Москве на "Открытие Арене". Победитель этого матча единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата России.
Мостовой поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Зенит"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ТАСС
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