Наставник "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги состоявшегося вчера матча красно-белых против петербургского "Зенита".
"Мы удовлетворены результатом, хотя могли добиться большего", - передает слова Тедеско официальный твиттер московского "Спартака".
Матч 10 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" завершился вничью - 1:1. Счет открыл на 65 минуте хавбек гостей Александр Ерохин. На 86 минуте нападающий красно-белых Эсекиель Понсе забил ответный гол. После 10 сыгранных туров "Зенит" и "Спартак" набрали 21 очко и на пару возглавляют турнирную таблицу РПЛ, клуб из Санкт-Петербурга находится выше по разнице мячей.
Тедеско: мы удовлетворены результатом, хотя могли добиться большего
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат игры своей команды против "Зенита" (1:1).
Фото: РПЛ
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