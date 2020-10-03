"Хороший матч. Мы создавали много моментов особенно во второй половине первого тайма. Конечно, Александр Максименко по праву признан лучшим игроком матча. Да и не могу вспомнить, когда Крал мог троих крутануть на узком участке. После игры говорить, что мы могли выигрывать, как сказал Тедеско… тренер может так считать, тем более при счёте 0:0 у "Спартака" был стопроцентный момент", - приводит слова Медведева "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Спартака" и "Зенита" завершилась со счётом 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник "сине-бело-голубых" Александр Ерохин после скидки форварда Артема Дзюбы. На 86-й минуте встречи нападающий "красно-белых" Эсекиель Понсе после индивидуальных действий хавбека Алекса Крала установил окончательный счет.
Гендиректор "Зенита": Тедеско вправе считать, что "Спартак" мог выиграть
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о матче 10-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
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