"АЕК сделал нам предложение по Неделчару, но оно нас пока не устроило. Не знаю, будут ли они предпринимать еще попытку, но пока ситуация вот такая", - передает слова Шайбекова "Чемпионат".
Напомним, что Неделчару перешел в "Уфу" в 2018 году из бухарестского "Динамо". В нынешнем сезоне чемпионата России 24-летний защитник принял участие в 9 матчах, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 2 желтые карточки.
Гендиректор "Уфы": АЕК сделал предложение по Неделчару
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков прокомментировал ситуацию с возможным трансфером защитника Йонуца Неделчару.
Фото: ФК "Уфа"
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