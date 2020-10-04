Кавазашвили о штрафе Федуну: в своём докладе предложил сделать ему замечание. Каково решение других в комитете, не знаю

- Некоторое время назад комитет по этике, в который вы входите, оштрафовал Леонида Федуна из-за слов о снятии с чемпионата. Сможете прояснить ситуацию?
- Конечно могу. Я персонально делал по этому поводу выступление перед комитетом по этике. В нём я сказал о том, что Федун, согласно положениям по нормам РФС не имеет права высказывать критические замечания и оскорблять официальных лиц – как в самом РФС, так и входящих в него структурам. Судейская коллегия – это тоже официальные лица. И когда у вас есть претензии к их работе, нужно в первую очередь официально подавать жалобу. На действие или бездействие каких-либо лиц, которые наносят ущерб команде.
Однако он сделал выступление в СМИ, согласно которому получалось что у нас одни сплошь бездарные судьи. Проблема в том, что судейство у нас явно не настолько качественное, насколько нам бы хотелось. И эту проблему мы видим давно. И Леонид Федун – далеко не один человек, который об этой проблеме говорит. Этот вопрос поднимал, например, и тренер Слуцкий, и многие другие руководители футбольных клубов.
Я предложил следующее: поставить его поступок на вид, сделать ему, господину Федуну замечание. Замечание было о том, что он своим действием вносит разлад в нашем футболе. Но там не было каких-то сумасшедших штрафов. Или какой-то дискредитации – например, не допускать его к играм. Этого не было. Но замечание ему нужно было сделать, и мы его сделали.
Но, кстати, я не могу не обратить внимание на то, что после того, как господин Федун сделал это заявление как общественный рупор – судейство стало намного объективнее. Конечно, быстро навести полный порядок в судействе невозможно. Но что показал, например, матч «Спартак» - «Зенит»? То, что к судейству в последнем их матче претензий уже не было. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. Так что заявление Федуна, быть может и было довольно амбициозным, но тем самым он высказал свою боль, обратив внимание руководителей и РФС и судей на то, что необходимо явно наводить порядок в судейской структуре, и в работе системы VAR
- По вашим словам получается, что решение комитета по этике было вынести замечание. Однако, сейчас Леонид Федун судится относительно штрафа в размере 200 тысяч рублей. То есть штраф был?
- Поясню: сейчас заседания комитета по этике идёт в режиме онлайн. Плюс, также по переписке. Когда мы собирались все вместе – то каждый из нас знает кто и о чем говорил. И кто и как голосовал. И решением становится то, за которое проголосовало большее число членов комитета по этике.
Но на данном этапе я своё мнение по ситуации с Федуном высказал. Однако не знаю каково было мнение остальных 9 членов комитета. Поэтому, то, что сейчас мы видим ситуацию со штрафом в 200 тысяч – это, видимо, было произведено без меня. Штраф такой для него не смертелен, но в принципе да – это оскорбительно. Почему так? Потому что он – владелец национального клуба с мировым именем. А в нашем чемпионате никто не имеет права унижать честь, достоинство и труд ни руководителей клубов, ни футболистов, ни членов их семей, и так далее.
Думаю, что с по этому вопросу господин Дюков так или иначе, но наведёт порядок. А дальше мы будем наблюдать за происходящим, и давать свои заключения – правильно ли наш судейский корпус работает или нет?
- Как-минимум с точки зрения болельщика получается не очень красивая картина: ранее Дзюба и Озмун устраивают… понятно что. Казалось бы, это просто глупость, но тут выскакивает генеральный директор «Зенита», господин Медведев что это действие – символ в адрес «Спартака». Не обижайтесь, но комитет по этике молчит.
- Ничего подобного! По этому конкретному эпизоду лично я сделал следующее: в комитет по этике лично мной было отослано резюме по ситуации, где ему была дана оценка как вопиющему эпизоду. Имитировать, простите, половой акт в отношении уважаемого футбольного клуба «Спартак» это…. А «адвокатское замечание» господина Медведева – это «это лишь игра, и более ничего».
Я, тогда как член комитета по этике отправил своё заключение: что на следующей игре «Зенит» - «Спартак» необходимо передать материалы в КДК, и запретить в предстоящей игре и Дзюбе и Азмуну выходить на футбольное поле за такое поведение. А господина Медведева за такие выражения предложил оштрафовать на 200 или 300 тысяч рублей.
Такой мой доклад был отправлен руководителю комитета по этике. И далее мне было сказано, что РФС на закрытом исполкоме, либо на бюро исполкома должны будут немедленно разобрать данный вопиющий инцидент, что был показан на видео. И вынести соответствующее решение. Вплоть до дисквалификации определённых лиц. Ну а дальше не знаю – насколько помню никто ничего не вынес, и все продолжили играть и работать на своих местах.
- Но далее последовало гораздо более чем нынешнее – горячее заявление Федуна. О том, что «Зенит» дутый чемпион, и он дословно – «отгребёт в еврокубках».
- Давайте так: каждый из нас имеет свои взгляды и собственное мнение. И не факт, что оно должно или не должно соответствовать чьему-то мнению чужому. И вы как журналисты – тоже можете трактовать взаимоотношения по-разному. В том числе на основании личных симпатий или антипатий к тем или иным клубам.
Те же права, к слову, есть не только у журналистов или болельщиков, но и у руководителей клубов. Они, только потому что участвуют в турнире – не обязаны любить и обожать всех своих оппонентов. Они, руководители клубов, к слову, тратят большие деньги на футбол. И некоторым из них на этом основании может казаться – что по этой причине руководителям клубов разрешено то, что запрещено другим.
В данный момент я не могу что-то добавлять по высказываниям Леонида Федуна. Потому что своё отрицательное мнение относительно определённых действий Леонида Федуна – как член комитета по этике уже высказал.
- Речь несколько о другом: по крайней мере со стороны кажется, что Федуна скорее и логичнее было наказывать штрафом за слова про «дутого чемпиона» чем за высказывания про снятие с чемпионата…
- Вы знаете, мы вообще в нашей стране очень любим всё время наказывать. Но нам стоит оглянуться назад и хорошенько подумать. И если нам и стоит, если вообще стоит, кого-либо наказывать, то может быть стоит начать с самих себя? Я имею в виду тех чиновников и сотрудников РФС, что на сегодня пишут положения о различных комитетах, комиссиях и так далее. В регламенте должны быть четко прописаны ясные и понятные всем участникам турниров пункты: что допустимо, что – нет. А также за что можно и как нужно наказывать, а за что наказания непредусмотрены.
Я могу понять главного тренера, генерального директора, владельца клуба по целому ряду эпизодов. Они тратят большие средства на развитие футбола, и хотят найти общий язык со своими болельщиками – которые, к слову, предъявляют им претензии. Или за плохую игру, или за плохую обстановку в команде.
Федун, безусловно, являлся одним из пострадавших от своевольного поведения судей. Тем беспределом - особенно в прошлом году на заключительной стадии чемпионата. Поэтому то высказывание, совершенное им по окончанию предыдущего сезона… Я могу его понять. Оно было эмоциональным, жестким. Может быть даже необдуманным. Но как профессионал в футболе, как бывший футболист и тренер – могу понять.
Но как нынешний чиновник могу посоветовать одно: он ведь имеет официальный доступ и к исполкому РФС, и к РПЛ. И в случае возникновения проблем – он официально имеет право осуществлять процессные действия в отношении вольностей либо неудовлетворительной работы судейского комитета. И это другой разговор. Когда они, руководители клубов, будут действовать этим путём – они ведь наверняка добьются большего. И когда руководители клубов будут действовать именно этим путём – тогда и будет результат.
При этом уточню: я понимаю их боль. И как футболист, и как профессионал в футболе. Я понимаю их. Но одно дело это боль, а другое, когда фактически начинаются чуть ли не призывы устраивать восстания, забастовки… Для чего? Чтобы настроить другие футбольные клубы чтобы покинуть наш чемпионат? И куда тогда уйдёт «Спартак»?
Есть закон, прописанный уставом РФС: команды что без причины, отказываются выступать в чемпионате – они ведь не просто снимаются с чемпионата. Их вопрос должен быть вынесен на специальное заседание, и команда, что отказывается выступать без явных оснований – ей грозит дисквалификация от турниров РФС на срок от года и до 6 лет! Какое именно будет наказание? Зависит от того, как именно дальше себя будет команда вести. Но последствия могут быть таковыми, что команда начнёт играть со второй лиги.
Помните ситуацию с «Торпедо»? Вначале они закрыли команду, а потом решили её восстановить. Им и сказали пожалуйста, начинайте выступать со второй лиги, а далее уже выигрывайте и поднимайтесь в классе. Так что в высказываниях по этой теме нужно быть очень осторожными. Тем более, когда клуб имеет право на официальной основе подавать жалобы на рассмотрение. И они будут рассмотрены. Потому что в самом исполкоме находятся бывшие и настоящие профессионалы от футбола.
Кавазашвили о штрафе Федуну: в своём докладе предложил сделать ему замечание. Каково решение других в комитете, не знаю
Экс-голкипер московского "Спартака" и сборной СССР, член комиссии РФС по этике Анзор Кавазашвили высказался относительно назначенного штрафа Леониду Федуну
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