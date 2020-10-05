По данным источника, в настоящее время бразилец ожидает получения визы для вылета в Россию, после чего хавбек отправится в расположение петербургского клуба для подписания 5-летнего контракта. Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за трансфер полузащитника 20 млн евро.
Напомним, что Вендел до перехода в "Спортинг" выступал за бразильский "Флуминенсе". В 2018 году за трансфер полузащитника португальский клуб заплатил 7,5 млн евро.
Всего в чемпионате Португалии Вендел принял участие в 54 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
Источник: Maisfutebol
Вендел ждет визу в Россию, чтобы подписать контракта с "Зенитом"
Стало известно, с чем связана пауза перед объявлением о переходе полузащитника Вендела из "Спортинга" в "Зенит".
Фото: ФК "Спортинг"
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