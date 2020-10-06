Напомним, что Оливейра был арестован в феврале 2019 года за ввоз запрещенного препарата из Бразилии в Россию. Сообщается, что этот препарат, разрешенный в Бразилии, предназначался для тестя Фернандо. Водителю грозит до 20 лет лишения свободы.
"Сегодня я поговорю с министром Эрнесту Араужу по поводу возможного контакта с президентом Владимиром Путиным. Мы вмешаемся в ход этого дела, и Бразилия будет дипломатическим путем добиваться возвращения Робсона на родину", - написал Болсонару в своем "фэйсбуке".
Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год. В составе "красно-белых" бразилец провел 78 матчей, в которых забил 11 голов, стал чемпионом России сезона-2016/2017 и обладателем Суперкубка страны.
Президент Бразилии намерен обсудить с Путиным дело водителя экс-футболиста "Спартака" Фернандо
Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен обсудить с Владимиром Путиным дело Робсона Оливейры, бывшего водителя экс-футболиста "Спартака" Фернандо.
Фото: ФК "Спартак"
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