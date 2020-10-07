— Свободный от работы Евсеев автоматически становится главным претендентом на то, чтобы оказаться следующим главным тренером "Локомотива", вот что важно. А вопрос-то скоро восстанет. Месяца полтора-два, и ага! — написал Уткин в своём телеграме.
Напомним, ранее "Уфа" объявила об расторжении контракта с тренером по согласию сторон. Евсеев сразу же опубликовал пост в инстаграме.
Специалист возглавил команду в марте 2019 года. В текущем сезоне клуб с шестью очками идёт на предпоследнем месте ФНЛ.
Уткин: свободный Евсеев автоматически становится главным кандидатом на роль следующего наставника "Локо"
Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал уход наставника "Уфы" Вадима Евсеева.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
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