"Ранее сообщалось, что "Спартак" заинтересован в приобретении 27-летнего правого защитника. Контракт Сабали с "Бордо" истекает в июне 2021 года, но французский клуб не будет против ухода футболиста в этом году, если получит за него компенсацию в размере 2-4 млн евро.
В текущем сезоне Лиги 1 Сабали провел в составе "Бордо" 6 матчей.
Источник: webgirondins.com
"Бордо" готов отпустить Сабали в "Спартак" за 2-4 млн евро
Защитник "Бордо" Юссуф Сабали может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Бордо"
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