"Рванет ли где-то трансферная бомба? Обязательно! В "Спартаке". Клуб усиленно работает над покупкой правого защитника высокого уровня. После того, как в Европе трансферное окно закрылось, цены на футболистов упали раза в два", - цитирует Маньякова "Спорт-экспресс".
Напомним, что накануне появилась информация о возможном переходе в "Спартак" экс-защитника "Челси" и "Интера" Виктора Мозеса, а также футболиста "Уотфорда" Кико Фемении.
После 10-и туров "красно-белые" имеют в своем активе 21 очко и занимают 2 место в Российской Премьер-Лиге, уступая лидирующему "Зениту" по дополнительным показателям.
Маньяков: в "Спартаке" скоро рванет трансферная бомба. Клуб ищет правого защитника
Футбольный агент Александр Маньяков высказался о трансферной кампании "Спартака".
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!