Ранее заводящий "Ростова" Роман Болотов в своем "инстаграме" рассказал, что на него оказывается давление со стороны правоохранительных органов.
"Желто-синие" после 10-и туров в Российской Премьер-Лиге с 17 очками занимают 7 место. Следующий матч в чемпионате подопечные Валерия Карпина проведут 18 октября дома против "Ахмата". Начало матча - в 19:00 по Москве.
Источник: Sport24
Активные фанаты "Ростова" решили отказаться от посещений домашних матчей клуба
Активные фанатские группы приняли решение покинуть трибуну "Ростов Арены" без каких-либо заявлений.
Фото: ФК "Ростов"
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