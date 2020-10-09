Как сообщает источник, ждать бразильца в расположении "Зенита" следует уже послезавтра, 11 октября.
23-летний футболист перешёл в питерский клуб из португальского "Спортинга" за 20 млн евро, плюс 4 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Вендел сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.
Источник: Bobsoccer.
Источник сообщил, когда Вендел прибудет в расположение "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Вендел в скором времени присоединится к новому клубу.
Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press
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