"Зашел в раздевалку с генеральным директором Ринатом Шайбековым, сказал футболистам о принятом совместном решении. О том, что оно, наверное, правильное, чтобы вас взбодрить, и вы должны работать и исправлять ситуацию, буду следить и переживать за вас. А потом пошел по кругу в раздевалке, чтобы пожать руку каждому. И человеке на четвертом слезы пошли", - сказал Евсеев.
Евсеев возглавлял "Уфу" с марта 2019 года, а несколько дней назад прекратил сотрудничество с клубом.
Ожидается, что новый главный тренер "Уфы" будет представлен в ближайший понедельник. Ранее была информация, что клуб рассматривает кандидатуры Рахимова, Кононова и Юрана.
В нынешнем сезоне РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Источник: "СЭ"
Евсеев: человеке на четвертом слезы пошли
Российский специалист Вадим Евсеев рассказал о том, как объявил игрокам "Уфы" о своем уходе.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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