— В нынешней ситуации задача одна — нужно сохраняться и оставаться в РПЛ. Будем работать над этой задачей, но в первую очередь нам нужно говорить о другом — важно вернуть игровую организацию, дисциплину и самоотдачу, — цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Напомним, в качестве главного тренера команды Рахимов был представлен сегодня. Он занял вакантный пост после ухода Вадима Евсеева.
55-летний Рахимов ранее тренировал "Амкар", "Локомотив" и "Ахмат".
После десяти туров "Уфа" занимает предпоследнюю строчку РПЛ с шестью очками.
Рахимов: в нынешней ситуации "Уфы" задача одна
Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов рассказал о цели, которое перед ним поставило руководство.
Фото: ФК "Уфа"
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