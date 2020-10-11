"Окно у нас закрывается 17-го октября. Так что теоретическая возможность приобрести еще кого-то есть. Будем мы ее использовать или нет – пока рано говорить.
Были близки к тому, чтобы совершить еще некоторые трансферы. На данном этапе эти переходы не состоялись. Со временем, по окончании группового этапа, я вам об этом расскажу", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
Напомним, что в летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили защитник Деян Ловрен и полузащитник Вендел. Также хавбек Далер Кузяев, который не стал продлевать контракт с петербургским клубом по окончании сезона-2019/2020, заключил новое соглашение с "сине-бело-голубыми".
"Зенит" после 10-и туров занимает 1 место в Российской Премьер-Лиге.
Гендиректор "Зенита": можем приобрести кого-то до 17-го октября
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал трансферную кампанию клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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