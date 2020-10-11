"Знаю, что Денисов стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нем знаю, что уехал в Испанию и там живет", - сказал Колесников.
36-летний Денисов завершил карьеру в мае прошлого года.
Во время игровой Денисов выступа за "Зенит", "Анжи", московские "Динамо" и "Локомотив". В составе сборной России провел 53 матча.
Источник: Sport24
Бывший массажист "Зенита": Денисов уехал жить в Испанию
Экс-массажист "Зенита" Сергей Колесников рассказал о том, где пропал бывший игрок сборной России Игорь Денисов.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!