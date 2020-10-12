- Роман Абрамович профинансировал обустройство двух полей в Барнауле. Я договорился с губернатором Алтайского края Михаилом Евдокимовым, который за рюмкой водки сказал: "Леха, выбирай любой район, какой хочешь". И я выбрал тот, где проходило мое детство и я сам еще мальчиком занимался физкультурой, - цитирует Смертина "Большой спорт".
Смертин начинал профессиональную карьеру футболиста в барнаульском "Динамо". Затем переходил в "Зарю" (Ленинск-Кузнецкий), "Уралан" и московский "Локомотив". После года игры в стане "железнодорожников" решил попробовать силы в Европе и уехал во Францию, где выступал за "Бордо".
Спустя три года перебрался в "Челси", за который выступал с 2003 по 2006 года, уходя оттуда в аренды в "Портсмут" и "Чарльтон Атлетик". Затем вернулся в Россию, присоединившись к "Динамо". Смертин провел там меньше года и вновь уехал в Англию, подписав контракт с "Фулхэмом". В этом клубе он закончил карьеру.
Смертин: губернатор Алтайского края Евдокимов за рюмкой водки мне сказал: "Бери под школу любой район"
Бывший игрок "Челси", а ныне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, как он создавал собственную академию в Барнауле.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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