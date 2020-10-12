Смертин: губернатор Алтайского края Евдокимов за рюмкой водки мне сказал: "Бери под школу любой район"

Бывший игрок "Челси", а ныне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал, как он создавал собственную академию в Барнауле.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков