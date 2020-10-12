Источник: угроз для срыва трансфера Мозеса в "Спартак" нет

Вингер "Челси" Виктор Мозес должен подписать контракт со "Спартаком" до ближайшей субботы.
Фото: Getty Images
29-летний вингер "Челси" Виктор Мозес перейдет в "Спартак" этой осенью, опасений по срыву трансфера нет, сообщает goalballlive.com. Нигерийский футболист прошел медицинское обследование, дал согласие на переезд Россию и до субботы должен заключить с красно-белыми личный контракт. При этом "Спартаку" придется заплатить за Мозеса будущим летом, если будет желание его подписать насовсем - контракт Виктора с "Челси" продлевается на 1 год.

Нигериец Виктор Мозес перешел в "Челси" из "Уигана" в августе 2012 года, несколько сезонов провел в арендах в "Ливерпуле", "Сток Сити" и "Вест Хэме". Период с лета 2016 по январь 2019 года Мозес играл за "Челси", но затем снова отправился в аренды - на год в "Фенербахче" и на полгода в "Интер".

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Теги: Спартак Мозес Российские трансферы
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