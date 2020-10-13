По информации источника, "волки" рассматривают вариант с арендой 18-летнего футболиста. Отмечается, что клубы находятся на завершающейся стадии переговоров.
Напомним, что "Локомотив" отзаявил Жалолиддинова от участия в РПЛ из-за лимита на легионеров. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан сроком на пять лет.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Тамбов" арендует Жалолиддинова у "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Жасур Жалолиддинов близок к переходу в "Тамбов".
Фото: Getty Images
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