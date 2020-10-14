"По данным моего источника, договор с игроком подписан, с "Челси" все утрясли, остаются непонятки между Wasserman - агентством игрока и "Спартаком".
Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещё точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Мозес успешно прошел медицинское обследование в Риме и в ближайшее время подпишет контракт со "Спартаком". Речь идет об аренде до конца сезона с последующим правом выкупа.
Минувший сезон 29-летний нигерийский полузащитник провел на правах аренды в миланском "Интере". За 12 матчей в Серии А хавбек отличился 5-ю результативными передачами и получил 1 желтую карточку.
"Спартак" после 10 туров имеет 21 очко и занимает 2 место в Российской Премьер-Лиге. 17 октября красно-белые проведут матч с "Химками". Начало встречи - в 19:00 по Москве.
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Геркус: "Спартак" подписал договор с Мозесом
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал задержку с переходом полузащитника "Челси" Виктора Мозеса в "Спартак".
Фото: ФК "Челси"
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