Геркус: "Спартак" подписал договор с Мозесом

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал задержку с переходом полузащитника "Челси" Виктора Мозеса в "Спартак".
Фото: ФК "Челси"
"По данным моего источника, договор с игроком подписан, с "Челси" все утрясли, остаются непонятки между Wasserman - агентством игрока и "Спартаком".

Речь идёт об агентском вознаграждении. Точнее о налогообложении. Ещё точнее об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра", - написал Геркус в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Мозес успешно прошел медицинское обследование в Риме и в ближайшее время подпишет контракт со "Спартаком". Речь идет об аренде до конца сезона с последующим правом выкупа.

Минувший сезон 29-летний нигерийский полузащитник провел на правах аренды в миланском "Интере". За 12 матчей в Серии А хавбек отличился 5-ю результативными передачами и получил 1 желтую карточку.

"Спартак" после 10 туров имеет 21 очко и занимает 2 место в Российской Премьер-Лиге. 17 октября красно-белые проведут матч с "Химками". Начало встречи - в 19:00 по Москве.

Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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Теги: Мозес Спартак Челси Геркус
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