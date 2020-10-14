"Спартак" поздравил Тедеско с годом работы в клубе

Год назад Доменико Тедеско стал главным тренером «Спартака» ?



Эмоции на бровке (и даже на поле!), классная атмосфера в команде и игроки, всегда готовые биться ?



Доменико, ты ? pic.twitter.com/4GsvHovzAw — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 14, 2020

Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября 2019 года, заменив на посту главного тренера Олега Кононова. Под руководством немецкого специалиста красно-белые в сезоне-2020/2021 после 10-и туров занимают 2 место в РПЛ.Источник: "твиттер" ФК "Спартак"