"Спартак" поздравил Тедеско с годом работы в клубе

Год назад Доменико Тедеско стал главным тренером «Спартака» ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 14, 2020
Эмоции на бровке (и даже на поле!), классная атмосфера в команде и игроки, всегда готовые биться ?
Доменико, ты ? pic.twitter.com/4GsvHovzAw
Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября 2019 года, заменив на посту главного тренера Олега Кононова. Под руководством немецкого специалиста красно-белые в сезоне-2020/2021 после 10-и туров занимают 2 место в РПЛ.
Источник: "твиттер" ФК "Спартак"