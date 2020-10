Защитник "Арсенала" перешел в "Тамбов"

View this post on Instagram

#фктамбов подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько. ? Соглашение рассчитано по схеме «1+1». Футболист уже внесен в заявочныи? лист нашего клуба. Володько - семикратныи? чемпион Белоруссии в составе БАТЭ, обладатель Кубка и пятикратныи? обладатель Суперкубка страны. ? В составе борисовского клуба Максим провел более 50 матчеи? в еврокубках, включая групповые стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Имеет в своем активе 32 матча за сборную Беларуси. С 2019-го года выступал за тульскии? "Арсенал". Добро пожаловать в "Тамбов", @mvolodko92 ! ?? #МаксимВолодько