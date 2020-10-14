Защитник "Арсенала" перешел в "Тамбов"

Защитник сборной Белоруссии Максим Володько перешел в "Тамбов" из тульского "Арсенала".

27-летний защитник в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Арсенала" принял участие в 4-х матчах и результативными действиями не отметился. Володько с 2014-го года регулярно вызывается в сборную Белоруссии.Источник: "инстаграм" ФК "Тамбов"