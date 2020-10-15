Ранее сообщалось, что "Ростов" и "Краснодар" ведут переговоры о трансфере Ионова. Они в активной фазе, сделка вероятна в самое ближайшее время. Однако "Ростов" также должен приобрести игрока на замену Алексею.
Ионов в текущем сезоне РПЛ провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Источник: Sport24
"Краснодар" может заплатить "Ростову" за Алексея Ионова 4 млн евро
Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов может перейти в "Краснодар" за 3,5-4 млн евро.
Фото: ФК "Ростов"
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