"Очень рад вернуться! Постоянно был на связи с ребятами, регулярно переписывались, сам я смотрел матчи "Динамо". Мне очень хочется продолжить то дело, что мы начали в прошлом сезоне", - передает слова Нойштедтера пресс-служба клуба.
Сегодня "Динамо" объявило о подписании контракта с 32-летним игроком. Соглашение Нойштедтера с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, что защитник в конце июля этого года покинул "Динамо".
Нойштедтер: мне очень хочется продолжить в "Динамо" то дело, что мы начали в прошлом сезоне
Защитник Роман Нойштедтер прокомментировал свое возвращение в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
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