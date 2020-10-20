Сигурдссон не полетит с ЦСКА на матч с "Вольфсбергом"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прошел медобследование в Москве.
Фото: Global Look Press
Исландский хавбек получил травму в расположении национальной сборной и по этой причине пропустил матч 11-го тура РПЛ с "Динамо".

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, медобследование подтвердило повреждение голеностопного сустава. Таким образом, Сигурдссон будет работать индивидуально и не полетит в Австрию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с "Вольсбергом", который пройдет 22 октября.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сигурдссон ЦСКА Вольфсберг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент: Тиль почти готов играть
Николич: мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы набирать очки
Чорлука заявил, что готов сыграть 90 минут с "Зальцбургом"
Ионов и Кузяев стали самыми быстрыми игроками Лиги наций в октябре, Зобнин делит вторую строчку с Мбаппе
"Зенит" - "Брюгге". Дзюба в основном составе 5
Ломбертс: ожидаю только победы "Зенита" в матче с "Брюгге". Давай, доминируй и унижай 2
Черчесов-младший вернется в строй через 4-6 недель 1
Федерация футбола Молдавии отреагировала на возможный перенос матча с Россией в Сочи
Сигурдссон не полетит с ЦСКА на матч с "Вольфсбергом"
Бакаев выздоровел и отправился со "Спартаком" на матч Кубка России с "Енисеем" 1
Семак: не понимаю тех, кто утверждает, что "Зенит" непременно должен побеждать в группе Лиги чемпионов 31
"Арсенал" намерен исключить Озила из заявки на АПЛ
Шалимов: хорошо, если "Краснодар" наберет четыре очка в первом круге Лиги чемпионов 1
Источник: Мозес пропустит матч Кубка России с "Енисеем" 2
Кержаков: на этот раз надо выходить из группы Лиги чемпионов
Алексей Миранчук включен в заявку "Аталанты" на матч Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном"
Щенников пропустит игру с "Вольфсбергом"
Источник: Шварц прилетит в Москву вечером 21 октября
Классон сможет сыграть со "Спартаком"
ЦСКА обратился в ЭСК по поводу гола Чалова и травмы Карпова 9
Нападающий "Спартака" Оганесян: новая цель - закрепиться в старте, забивать голы, радовать болельщиков
Черчесов-младший перенес операцию на челюсти, критических ситуаций не возникло
Форвард "Спартака" Оганесян: спокойно отнесся к дебюту в РПЛ. Главное - выиграли
Источник: матч Молдавия - Россия может пройти в Сочи 2
Съемка рекламного ролика Ла Лиги привела к травмам двух игроков "Тенерифе"
УЕФА прокомментировал информацию о возможном увеличении числа участников Лиги чемпионов 1
Источник: полиция Мерсисайда расследует оскорбляющие игроков "Эвертона" посты в твиттере
Источник: "МЮ" хочет получить за Джонса 20 миллионов фунтов
Хавбек "Ростова" Хасимото: одноклубники часто называют меня нападающим
Немецкая бригада арбитров обслужит матч "Вольфсберг" — ЦСКА в Лиге Европы 1
Все новости
-