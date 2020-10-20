Исландский хавбек получил травму в расположении национальной сборной и по этой причине пропустил матч 11-го тура РПЛ с "Динамо".
Как сообщает пресс-служба ЦСКА, медобследование подтвердило повреждение голеностопного сустава. Таким образом, Сигурдссон будет работать индивидуально и не полетит в Австрию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с "Вольсбергом", который пройдет 22 октября.
Сигурдссон не полетит с ЦСКА на матч с "Вольфсбергом"
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прошел медобследование в Москве.
Фото: Global Look Press
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