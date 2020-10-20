Все билеты на матч "Краснодар" - "Спартак" проданы

На #КраснодарСпартак билетов больше нет ??#SoldOut pic.twitter.com/OjhJksWsbb— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 20, 2020
"Быки" принимают московский "Спартак" в субботу 24 октября в 19:00 по московскому времени. Перед матчем "Краснодар" набрал 18 очков в 11 турах и занимает седьмое место, красно-белые с 24 очками находятся на второй строчке, разделяя лидерство с "Зенитом". 20 октября команда Сергея Галицкого набрала свои первые в истории очки в групповом турнире Лиги чемпионов, сыграв вничью в гостях с французским "Ренном" (1:1).