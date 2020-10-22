Кокорин заявил, что в "Зените" запретили выражать ему поддержку публично после уголовного дела.
— Все это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло, — рассказал Медведев в интервью "СЭ".
29-летний Кокорин выступал за "Зенит" с января 2016 по август 2020 года, проведя за команду 92 матча, забив 34 гола и отдав 12 голевых передач.
"Все это полная ерунда". Медведев — о словах Кокорина про запреты
Фото: ФК "Зенит"
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