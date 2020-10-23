"Мне нужно пока изучить всех игроков, но могу сказать, что все они голодны до побед. Сегодня я это видел на тренировке. Но пока у нас нет мыслей, чтобы пополнить команду новыми игроками. Нужно, чтобы игроки обрели уверенность и успешно играли в чемпионате", - сказал Шварц.
В ближайшем матче РПЛ "Динамо" примет на своем поле "Сочи". Встреча пройдет 24 октября и начнется в 14:00 мск.
Источник: Sport24
Шварц: все игроки "Динамо" голодны до побед
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц пока не думает о новых игроках для московской команды.
Фото: Getty Images
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