— Удивила ли отставка Сёмина? Конечно. Семин — легенда "Локо". Сколько он выиграл трофеев с командой! Мне не понять это решение, но не всегда в нашей жизни происходят логичные вещи.
Если бы я был президентом, то никогда бы не поменял тренера, который умеет добиваться успеха, — рассказал футболист в интервью Sport24.
32-летний Пейчинович выступал за "Локомотив" с лета 2014 по лето 2018 года, проведя за команду 114 матчей, забив три гола и отдал шесть голевых передач. В составе "железнодорожников" серб выиграл чемпионат и два Кубка России.
После этого в карьере Пейчиновича был китайский "Чанчунь Ятай", сербский "Вождовац" и с октября 2020 года футболист выступает за "Факел".
Пейчинович: будь я президентом, то никогда бы не поменял Семина, который умеет добиваться успеха
Бывший защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович рассказал о бывшем наставнике москвичей Юрии Сёмине.
Фото: ФК "Локомотив"
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