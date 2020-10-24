Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды. Отметим, что для Шварц это была первая игра на посту главного тренера "Динамо".
"У нас была очень непростая жизнь в последние 24 часа, проделали большую работу. Я очень рад, что выиграли. В первые 20 минут поддерживали интенсивность - в обороне и атаке. Потом чуть ослабили давление. Рад, что сыграли с высокой интенсивностью и забили три мяча", - сказал Шварц.
"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
В следующем туре РПЛ "Динамо" сыграет на выезде с "Тамбовом". Поединок состоится 1 ноября.
Источник: "СЭ"
Шварц: у нас была очень непростая жизнь в последние 24 часа
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: Getty Images
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