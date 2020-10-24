Встреча завершилась поражением "Зенита" со счетом 1:2.
"Зениту" нужно было реабилитироваться за проигрыш в Лиге чемпионов, все ждали от них победы. Но я знал, что им будет очень тяжело сегодня. Слуцкий знает, как правильно настроить игроков на такие матчи.
Видимо, чемпионат России - это потолок для Семака. Мы же видим, что вот уже несколько сезонов он ничего не может сделать в Лиге чемпионов. Болею за Семака, но команда хочет результата. "Зениту" нужен сильный и уверенный тренер", - сказал Петржела.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, но в может уступить лидерство "Спартаку", который сегодня играет с "Краснодаром".
Отметим, что последний раз на своем поле "Зенит" проигрывал 9 декабря 2018 года.
В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде с "Химками". Матч пройдет 1 ноября и начнется в 14:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Петржела: чемпионат России - потолок для Семака
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела подвел итог матча 12-го тура РПЛ петербургской команды с "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"
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