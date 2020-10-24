Поединок завершился поражением "Краснодара" со счетом 1:3.
"В первом тайме мы тактически неправильно располагались, в фазе обороны, позволяя сопернику отрезать нашу группу, которая занимается прессингом соперника, и создавать себе проблемы на левом фланге. Также недостаточно качественно действовали в подборах и в середине поля проиграли много единоборств. Как следствие пропустили два мяча.
Во втором тайме смогли улучшить свою игру, забрали контроль, стали создавать моменты, отыграли один мяч. Могли забить еще, но, к сожалению, в концовке не хватило нам ресурса и в итоге пропустили водной из контратак", - приводит слова Мусаева корреспондент Rusfootball.info.
"Краснодар" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.
Мусаев: недостаточно качественно действовали в подборах и проиграли много единоборств
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итог матча 12-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Краснодар"
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