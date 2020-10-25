"Зенит" не планирует расставаться с главным тренером Сергеем Семаком. По информации СМИ, руководство клуба понимает причины последних неудачных матчей. У Семака есть полный кредит доверия, вариант с его увольнением не рассматривается.
После победы над "Сочи" со счетом 3:1 в 11 туре РПЛ "Зенит" потерпел два домашних поражения подряд - в Лиге чемпионов от бельгийского "Брюгге" (1:2) и в 12 туре чемпионата России от казанского "Рубина" (1:2). Набрав 24 очка, петербургский клуб занимает текущее второе место в турнирной таблице, а по итогам тура может опуститься на третью строчку.
Источник: Bobsoccer
Источник: у Семака есть кредит доверия, руководство "Зенита" не планирует его увольнять
Руководство "Зенита" не рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Сергея Семака.
Фото: РПЛ
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