"Гендиректор "Зенита" выступил вчера с заявлением о поддержке Семака. Такие заявления делаются, когда есть сомнения в словах поддержки, сказанных тет-а-тет. "Скажите, пожалуйста, публично". Вот Медведев (пока) и говорит.
Цена такой поддержки – ровно до следующего поражения. Потом снова придется поддерживать", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Напомним, что в двух последних матчах "Зенит" потерпел поражения. Сначала сине-бело-голубые уступили бельгийскому "Брюгге" (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а затем не смогли справиться с казанским "Рубином" (1:2), возглавляемым Леонидом Слуцким.
После 12-и туров "Зенит" имеет в своем активе 24 очка и занимает 2-е место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: телеграм-канал "Геркус ФМ"
"Цена такой поддержки - ровно до следующего поражения". Геркус - о доверии "Зенита" Семаку
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал заявление генерального директора "Зенита" Александра Медведева о доверии главному тренеру Сергею Семаку.
Фото: ФК "Локомотив"
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