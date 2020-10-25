"Цена такой поддержки - ровно до следующего поражения". Геркус - о доверии "Зенита" Семаку

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал заявление генерального директора "Зенита" Александра Медведева о доверии главному тренеру Сергею Семаку.
Фото: ФК "Локомотив"
"Гендиректор "Зенита" выступил вчера с заявлением о поддержке Семака. Такие заявления делаются, когда есть сомнения в словах поддержки, сказанных тет-а-тет. "Скажите, пожалуйста, публично". Вот Медведев (пока) и говорит.

Цена такой поддержки – ровно до следующего поражения. Потом снова придется поддерживать", - написал Геркус в своем телеграм-канале.

Напомним, что в двух последних матчах "Зенит" потерпел поражения. Сначала сине-бело-голубые уступили бельгийскому "Брюгге" (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а затем не смогли справиться с казанским "Рубином" (1:2), возглавляемым Леонидом Слуцким.

После 12-и туров "Зенит" имеет в своем активе 24 очка и занимает 2-е место в Российской Премьер-Лиге.

Источник: телеграм-канал "Геркус ФМ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Семак Медведев Геркус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Семак: представляете, какая у Дракслера зарплата в "ПСЖ"? 1
Бывший футболист ЦСКА Муса стал свободным агентом 10
"Барселона" и "Ювентус" проявляют интерес к полузащитнику "Аякса"
Дивеев: против ЦСКА все команды, кроме "Краснодара" и "Зенита", играют от обороны
Серхио Рамоса является лучшим защитником в истории по версии читателей France Football 2
Уткин раскритиковал решения главного тренера "Зенита" Семака 8
Уткин: у "Зенита" невероятный бюджет. И за эти деньги он смотрит в попу "Спартаку" 17
Мурзагулов рассказал о причинах провала "Уфы" на старте сезона
"Цена такой поддержки - ровно до следующего поражения". Геркус - о доверии "Зенита" Семаку 8
Боярский рассказал, что не очень радовался бою Хабиба из-за победы "Спартака" 17
Шюррле - о Моуринью: мне казалось, что он наблюдает за мной и думает, что я отстой 3
"Ротор" подаст жалобу на работу судей в матче с "Локомотивом" 3
Аршавин: непривычно видеть "Зенит" на второй строчке. "Спартак" по игре лидирует 16
Наумов — о поражении "Локомотива": это недостаток профессионализма у игроков и умения у тренеров 1
Минспорта Италии: Роналду не соблюдал медицинский протокол 2
Нагельсман может заменить Гвардиолу в "Манчестер Сити"
Тренер загребского "Динамо": нет причин не верить, что добьемся хорошего результата в матче с ЦСКА 1
"Лион" разгромил "Монако" в Лиге 1
"Ювентус" не смог обыграть на своём поле "Верону"
Панов: по мне, "Зенит" вне тройки - это реально 8
Гол Варди принёс "Лестеру" победу в гостевом матче с "Арсеналом"
Лепсая: в "Краснодар" приедет достаточно сильный нападающий мирового уровня 3
"Барселона" подала жалобу на судейство в "классико" 1
Бывший гендиректор "Балтики": интерес к Хвиче проявляла "Севилья"
Председатель правления "Уфы": жалко болельщики не знают, что я сделал, чтобы сохранить команду 1
Рахимов: "Уфа" плохо распорядилась преимуществом, которое получила в матче с "Ахматом"
Бериша после победы над "Уфой" похвалил президента "Ахмата" и болельщиков
Дубль Кастровилли принёс "Фиорентину" победу над "Удинезе" 1
Председатель совета директоров "Уфы": у нас, к сожалению, нет такого игрока, как Бериша 1
Талалаев рассказал о жёстком разговоре с нападающими в перерыве матча "Ахмат" - "Уфа" 1
Все новости
-