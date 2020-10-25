Мурзагулов рассказал о причинах провала "Уфы" на старте сезона

"Да, мы сегодня – на последнем месте в Премьер-лиге. И я понимаю чувства болельщиков. В том числе и тех, кто призывает меня уйти в отставку. Что ж, нет ничего легче отставки. Но вначале я все же расскажу о том, как мы оказались в этой ситуации, и есть ли шансы ее исправить.
Бюджет у "Уфа" один из самых маленьких в лиге – около 1 млрд. Он формируется из средств частных компаний, которые аккумулируются в республиканской инвесткомпании АО Региональный Фонд. Эти средства всегда направлялись на футбол четко в соответствии с установленным графиком.
Всегда. Но не тогда, когда началась пандемия. В этом году клуб финансировался на 15-20% от сметы вплоть до сентября. Но у меня язык не повернется упрекнуть руководство республики за то, что деньги Регфонда тратились на борьбу с ковидом.
Купить СИЗы для врачей или подписать, условно, Ломовицкого и Мелкадзе? Вы бы сами что выбрали, дорогой болельщик, шлющий мне проклятия в личку?
Да, мы отпустили 3-4 игроков основы. Но на эти деньги, по сути, клуб был спасен от банкротства. Мы затянули пояса, сократили в разы зарплату управленцам. По сути, полгода клуб жил только на заработанные самим собой деньги.
Мы набрали много молодых игроков, не каждый из которых потянет уровень РПЛ. Но некоторые – потянут и станут новыми Фомиными и Уруновыми, по которым вы сейчас так плачете и имена которых вам не были знакомы год назад.
Жить на деньги средненького клуба ФНЛ мы заканчиваем. Спонсоры приняли решение возобновить финансирования в прежнем объеме. Жаль, что технически средства не успели помочь нам в это трансферное окно – были договоренности с несколькими сильными игроками. Но зимой мы обязательно усилимся", - написал Мурзагулов в своем "инстаграме".
Напомним, что после 12-и туров "Уфа" с 6-ю очками занимает последнее, 16-е место в Российской Премьер-Лиге.
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Фото: соцсети Ростислава Мурзагулова
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