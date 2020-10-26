Капелло - о Почеттино в "Зените": Маурисио не нуждается в деньгах

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что Маурисио Почеттино может стать новым главным тренером "Зенита".
"Реально ли это? Думаю, вряд ли. Почеттино не нуждается в деньгах, он попытается найти что-то новое. Но Маурисио мог бы привнести что-то новое в команду, потому что "Тоттенхэм" выступал очень хорошо при нем", - приводит слова Капелло "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что Маурисио Почеттино может сменить Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита", однако генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев эти слухи опроверг.

"Зенит" после 12-и туров занимает 2-е место в РПЛ, имея в своем активе 24 очка. В среду, 28 октября, сине-бело-голубые проведут матч 2-го тура группового этапа ЛЧ против дортмундской "Боруссии". В первом туре подопечные Сергея Семака уступили "Брюгге" со счетом 2:1.

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Теги: Капелло Почеттино Зенит
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