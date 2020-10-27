"Разглядывая турнирную таблицу и календарь, приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не "Зенит" со "Спартаком", а вовсе даже ЦСКА со "Спартаком". А "Зенит" будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и всё такое же, кризисное", - написал Геркус в своём телеграм-канале.
После 12-и туров в Российской Премьер-Лиге лидирует московский "Спартак". В активе команды Доменико Тедеско 27 очков. Вторую строчку занимает ЦСКА, который набрал 25 очков. Чемпион последних двух сезонов петербургский "Зенит" с 24-я очками занимает 3-е место.
Геркус: "Зенит" будет решать проблему тренера, а "Спартак" и ЦСКА поборются за титул
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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