"Ростов" обратился в ЭСК при президенте РФС с просьбой дать оценку игровой ситуации из встречи 12 тура РПЛ против "Химок", в которой хавбек желто-синих Роман Еременко был наказан прямым удалением с поля арбитром матча Василием Казарцевым. По данным источника, письмо уже получено организацией-адресатом.
Полузащитник Роман Еременко получил прямую красную карточку на 71 минуте встречи 12 тура РПЛ "Ростов" - "Химки" за нарушение правил в борьбе за мяч против Ильи Кухарчука при счете 0:0. Итоговый результат матча - 2:0 в пользу гостей, у которых уже в добавленное время отличились Резиуан Мирзов и Брайан Идову.
Источник: Metaratings
Источник: "Ростов" обратился в ЭСК за оценкой эпизода с прямым удалением Ерёменко в матче с "Химками"
"Ростов" подал в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС обращение с просьбой оценить эпизод матча "Ростов" - "Химки", в котором полузащитник Роман Ерёменко получил прямую красную карточку.
Фото: МатчПремьер
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