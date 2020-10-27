Адвокат избитого судьи: Широков неадекватен, он опасен для окружающих

Адвокат Александр Островский, защищающий арбитра Никиту Данченкова, которого избил бывший полузащитник сборной России Роман Широков, рассказал о ходе дела.
Фото: ТАСС
Широков во время матча любительских команд напал на судью после того, как тот не назначил пенальти. Футболист дважды ударил арбитра. Причём, второй удар он нанёс уже после того, как судья упал.

"Дело почти закрыто. Мы, сторона потерпевшего, в понедельник полностью ознакомились с двумя томами уголовного дела, подписали все документы. Показания Широкова? Он метил в живот, а случайно попал в голову. Я воспринимаю Широкова как неадекватного человека. Это человек, опасный для окружающих", - цитирует адвоката Sport24.

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Теги: Широков
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