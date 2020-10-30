По словам специалиста, нападающий Клинтон Н'Жье на этой неделе не смог тренироваться в общей группе и не примет участие в матча. Полузащитники Шарль Каборе и Вячеслав Грулёв пропустят встречу из-за перебора карточек.
Напомним, что матч "Тамбов" - "Динамо" пройдет 1 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.
Источник: официальный сайт ФК "Динамо"
Н'Жье, Каборе и Грулев не помогут "Динамо" в матче с "Тамбовом"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал о кадровых потерях клуба в преддверии матча 13-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Динамо"
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