Крыховяк прокомментировал информацию о конфликте с Николичем

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк опроверг информацию о конфликте с главным тренером красно-зеленых Марко Николичем.

Фото: "инстаграм" Гжегожа Крыховяка
"Нет, у нас нет конфликта. Это неправда. Чистая спекуляция. Я уважаю каждого, кто принадлежит к семье "Локомотива", — написал Крыховяк в своем "инстаграме".

Ранее появилась информация, что минувшим летом из-за конфликта с Николичем Крыховяк мог перейти в петербургский "Зенит".

В текущем сезоне РПЛ на счету 30-летнего футболиста 10 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Источник: "инстаграм" Гжегожа Крыховяка

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Крыховяк Локомотив Николич
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Крыховяк прокомментировал информацию о конфликте с Николичем
Представители "Коммент.Шоу" извинились перед Тедеско за шутку Казанского
Моуринью - о Бэйле: "Тоттенхэм" должен принять, что он уже не тот игрок, каким был семь лет назад
Манджукич, которым интересовался "Локомотив", может вернуться в Серию А
Генич - о жалобе "Спартака" из-за шутки про Тедеско: первое место прилично давит 10
"Шинник" принял отставку Побегалова
Казанский прокомментировал недовольство "Спартака" на тему шутки о Тедеско 4
Марадона - о пандемии: доверяю Путину. Уверен, что вакцина от коронавируса скоро появится 8
"Торино" нацелился на Кварацхелию 1
"Ювентус" объявил о выздоровлении Роналду от коронавируса 2
Рабочие устроили массовую драку на стройке Федуна в Тушино 14
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Кротоне" 4
Произошла замена арбитра VAR в матче "Спартак" - "Ростов" 11
ФК "Чайка" обратил внимание на странное судейство Турбина в матче ФНЛ (видео) 8
Бывшим защитником "Спартака" интересуется "Интер" 2
"Кайрат" Вагнер Лава с минимальным счётом обыграл "Астану" Тихонова
Тренер "Аталанты" сдал положительный тест на COVID-19
РФС успокаивает Хашига с Карпиным и злит Тедеско. ЭСК признала новую пачку судейских ошибок 5
Евсеев ответил, готов ли он возглавить "Локомотив" 2
Рассказов: Каррера дал мне дорогу в большой футбол. Я ему очень благодарен 2
"У нас полкоманды таких". Джикия — о встрече с зомби (видео) 6
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Спартак" потребует извинений за шутку от комментаторов "Матч ТВ" про Тедеско 44
Газзаев может возглавить "Шинник" 1
Рассказов высказался по поводу возможного заговора против "Спартака"
Евсеев: Урунов — это Влашич по потенциалу 10
ЭСК РФС высказалась о причине, по которой гол Понсе "Краснодару" должен был быть отменен 21
Евсеев: Газизов ставил условия перед "Спартаком". Значит, они договорились 1
Лахиялов объяснил, почему поддерживает слова Нурмагомедова про Макрона 7
Евсеев рассказал, что самое главное в современном футболе 1
Все новости
-