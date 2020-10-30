"Нет, у нас нет конфликта. Это неправда. Чистая спекуляция. Я уважаю каждого, кто принадлежит к семье "Локомотива", — написал Крыховяк в своем "инстаграме".
Ранее появилась информация, что минувшим летом из-за конфликта с Николичем Крыховяк мог перейти в петербургский "Зенит".
В текущем сезоне РПЛ на счету 30-летнего футболиста 10 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами.
Источник: "инстаграм" Гжегожа Крыховяка
Крыховяк прокомментировал информацию о конфликте с Николичем
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк опроверг информацию о конфликте с главным тренером красно-зеленых Марко Николичем.
Фото: "инстаграм" Гжегожа Крыховяка
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