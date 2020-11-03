- Через тернии и грязь пробивался. Через что было тяжелее всего переступать, помимо "Факела" и ПФЛ? Через время в "Зените". Понимаешь, когда я после "Факела" перешел в "Тосно", то у меня реально все в горочку пошло. И так до "Зенита", до супер-клуба. Я ж когда попал в гранд, то не ожидал, что будет настолько сложно - СМИ, ожидания, такой убийственный взгляд на каждое мое касание мяча на тренировке, - передает слова Заболотного Sport24.
29-летний форвард Антон Заболотный в августе 2019 года перешел из "Зенита" в "Сочи". В прошлом сезоне он провел за черноморский клуб 22 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и выполнил 6 ассистов. В текущем чемпионате РПЛ Заболотный сыграл 12 встреч, в последних 4 из них забил 3 гола, отдал результативный пас и был номинирован лигой на звание лучшего футболиста октября.
Заболотный: когда попал в клуб-гранд, не ожидал, что будет настолько сложно
Нападающий "Сочи" Антон Заболотный рассказал о самых сложных препятствиях в своей карьере.
Фото: РИА Новости
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